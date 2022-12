El vuelo AR1918 despegó a las 8.56 y tiene prevista su llegada a Doha este miércoles a las 10.30, tras una escala de abastecimiento de combustible en Roma, por lo que los 269 pasajeros estarán en tierra qatarí dos días antes del match.

Se trata del noveno vuelo especial con destino a la capital de Qatar que realiza Aerolíneas Argentinas por el Mundial, cuyos pasajes se agotaron el domingo a la noche horas después de haber sido confirmado tras la victoria el sábado del combinado dirigido por Lionel Scaloni ante Australia, que otorgó el pase a cuartos, destacaron fuentes de la empresa a Télam.

Entre las expectativas y el nerviosismo por el viaje, una decena de pasajeros presentaron problemas con la "Hayya Card", la tarjeta que contiene la información de la persona que viaja y es obligatorio presentar para ingresar a Qatar y a los estadios del Mundial.

Uno de ellos era Juan, quien estaba con su grupo de amigos en una mesa del aeropuerto, mientras buscaba resolver el inconveniente. "Ya tenemos entradas para los estadios y esperamos poder resolverlo pronto", señaló a Télam el joven, mientras tomaba un mate.

Con cara de resignación, Joaquín, que compró su pasaje para viajar a Qatar, también buscaba solucionar un problema con la aplicación. "Si no se resuelve pronto, me voy a arriesgar a viajar. Que sea lo que Dios quiera", indicó mientras descansaba recostado sobre sus valijas.

Por su parte, Aerolíneas decidió esperar "hasta último momento" para que los viajeros resolvieran la situación con la tarjeta clave para moverse en Qatar, lo que finalmente ocurrió y despejó la partida del vuelo.

"No era un problema de la compañía, es algo que exige el Gobierno de Qatar y no podíamos dejar embarcar a nadie que no cumpliese con esos requisitos, porque de lo contrario Aerolíneas puede ser severamente sancionada", dijo una fuente de la empresa a Télam.

"Es un sueño cumplido poder viajar al Mundial. Ahorré por mucho tiempo para poder lograr el viaje y ahora lo podré hacer", contó a esta agencia Alejandro, mientras esperaba abordar el Airbus 330-200 de Aerolíneas.

El hombre, que llevaba puesta la camiseta albiceleste, indicó que ya tiene entradas para el partido contra el seleccionado dirigido por Louis Van Gaal y espera que Argentina "pueda levantar la Copa del Mundo".

Entre los que esperaban desde muy temprano, algunos incluso desde medianoche, abordar el avión también había familiares de integrantes de la Selección.

Sebastián Fernández, hermano de Enzo Fernández, una de las figuras de Argentina en este Mundial, destacó: "Me siento muy emocionado con este viaje, en especial por el gran momento de Enzo en el equipo".

Otro de los hinchas en el vuelo era Iván, quien viajaba con su novia a Qatar. "Estoy esperando con ansiedad este viaje, pero en especial estoy muy nervioso por el partido del viernes", confió a Télam.

Con una camiseta celeste y blanca, destacó que "le tiene "mucha fe al equipo de Scaloni, porque viene jugando bien los últimos partidos y espero que podamos llegar a la final".

Si bien Iván señaló que tiene pasaje de retorno para el 12 de diciembre, espera poder extender su estadía en el país asiático hasta el 18 de diciembre, cuando se juega la final del certamen internacional de fútbol.

Por su parte, Silvia, una ingeniera química, destacó que su viaje "trasciende lo netamente futbolístico ya que desea conocer la cultura del país"

"Estoy realmente emocionada por conocer la historia de un país que tiene una cultura musulmana tan rica tanto en infraestructura como historia", dijo.

La mujer, que vestía una camiseta del seleccionado argentino de hockey, señaló que a pesar de no contar con entradas por anticipado para el partido de cuartos de final, espera conseguirlas "con el precio más bajo posible" una vez en Doha.

Por su parte, Tiago y Aldana, oriundos de la localidad bonaerense Pilar, aprovecharon el Mundial para celebrar su quinto aniversario de casados.

"Nosotros no solo estamos más enamorados que nunca sino que compartimos la misma pasión por el fútbol y nada mejor que viajar para nuestro aniversario para ver a Lionel (Messi) y su fútbol", destacó Thiago, en cuya valija resaltaba un escudo del club River Plate.

A medida que la hora del vuelo se acercaba, la fila para realizar el check-in se hizo más larga.

Algunos aprovecharon los minutos previos a subir al avión para desayunar en los bares ubicados en los alrededores del aeropuerto, mientras que otros compraron en las máquinas de golosinas.

El avión que partió este martes superó la ocupación promedio de más de 75 por ciento que hubo en los vuelos directos de Aerolíneas, que no fue la única vía elegida por quienes llegaron a Doha a alentar a la Selección.

En ocasión del Mundial, muchos optaron por el vuelo de Ethiopian, con escala en Addis Adbaba; otros lo hicieron vía San Pablo con Qatar Airways; también muchos argentinos viajaron a la vecina Dubai en Emirates y desde allí se movilizaban a Doha. En menor grado, algunos decidieron viajar vía Europa, con Air France/KLM, Iberia, British Airways o Lufthansa.