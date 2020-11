"Lo llamé y le pregunté si se dio cuenta de que me envió una mujer en su Snapchat y no tenía idea", relató ella.

"Así que se lo envié y me dijo que estaba loca y que era la novia de un amigo", añadió.

Y como buena millennials, sino sucede en las redes sociales no sucede, decidió hacer pública la situación a modo de venganza o como descargo personal.

Mira el video que publicó la joven en su cuenta personal de Tiktok:

check the reflection in your boyfriend’s sunnies ladies ✨ #fyp