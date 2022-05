Las series más destacadas que llegan en mayo

4 de mayo

EL MARGINAL Temporada 5 - Netflix

Llega la última temporada del exitoso drama carcelario creado por Sebastián Ortega e Israel Adrián Caetano. Juan Minujín y Nicolás Furtado repiten sus papeles como Pastor y Diosito, quienes después de un escape frustrado de Puente Viejo, enfrentan nuevos peligros y buscan sobrevivir, uno fuera y otro dentro de la prisión.

Mientras, en el interior de la penitenciaría, las disputas entre las bandas lideradas por Borges (Claudio Rissi) y César (Abel Ayala) se encaminan a un estallido inminente, bajo la mirada del despiadado director Sergio Antín (Gerardo Romano).

5 de mayo

LA ESCALERA Estreno - HBO Max

Colin Firth y Toni Collette encabezan esta trama de ocho episodios basada en hechos reales, sobre la vida del escritor Michael Peterson junto a su extensa familia residente en Carolina del Norte. Todo en sus vidas cambia cuando su esposa, Kathleen, muere en circunstancias sospechosas y el viudo queda en el ojo de la Justicia.

Creada por Antonio Campos (“El diablo a todas horas”), la miniserie tiene un elenco de primera con la participación de Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, Sophie Turner y Patrick Schwarzenegger, entre más.

12 de mayo

SUPER PUMPED: LA BATALLA POR UBER Estreno - Paramount+

El reconocido Joseph Gordon-Levitt encarna a Travis Kalanick, el exCEO de Uber, en su ascenso como figura en Silicon Valley y su posterior caída tras un golpe de poder en su propia mesa de ejecutivos. Basada en el best-seller de Mike Isaac, la serie completa su elenco con figuras como Kyle Chandler, Uma Thurman y Elisabeth Shue.

Será la primera entrega de la tira de antología creada por Brian Koppelman y David Levien -la dupla que guionó “Ahora son 13”-, que en su ya confirmada y futura segunda temporada seguirá la historia de Mark Zuckerberg, el famoso creador de Facebook.

12 de mayo

HACKS Temporada 2 - HBO Max

Estrena la segunda temporada de esta aclamada comedia dramática que sigue la relación entre Deborah Vance (Jean Smart), una legendaria comediante de Las Vegas, y su escritora Ava (Hannah Einbinder). Esta vez, la hilarante y a veces incómoda dupla deberá convivir durante un tour por Estados Unidos mientras preparan el nuevo show de la estrella.

Creada por Lucia Aniello, Jen Statsky y Paul W. Downs, la serie triunfó desde su estreno el año pasado y recibió varios premios Emmy y el reconocimiento a Mejor serie de comedia en los Globos de Oro.

15 de mayo

LA MUJER DEL VIAJERO EN EL TIEMPO Estreno - HBO Max

Estrena una historia intrincada sobre una mágica historia de amor basada en la novela homónima de Audrey Niffenegger, centrada en Clare Abshire (Rose Leslie) y Henry DeTamble (Theo James), un matrimonio en apariencia común y corriente que esconde un secreto: los viajes en el tiempo.

Adaptada por Steven Moffat (“Doctor Who”) y dirigida por el ganador del Emmy David Nutter (“Game of Thrones”), la tira también tiene en su elenco a Kate Siegel, Josh Stamberg, Desmin Borges, Natasha Lopez y Jaime Ray Newman, entre más.

20 de mayo

NIGHT SKY Estreno - Amazon Prime Video

Los ganadores del Oscar Sissy Spacek y J.K. Simmons protagonizan los ocho episodios de esta producción que cuenta con la dirección de Juan José Campanella, en la que encarnan a los York, una pareja que descubre un misterioso portal en el patio de su casa que los transporta a un planeta desierto.

Años más tarde, su secreto se pone en riesgo cuando el enigmático Jude (Chai Hansen) entra en sus vidas y le da un nuevo significado a ese puente hacia lo desconocido. La actriz argentina Julieta Zylberberg también participa de la serie, creada por Holden Miller y Daniel C. Connolly.

20 de mayo

LOVE, DEATH & ROBOTS Temporada 3 - Netflix

Llega la tercera entrega de la serie de antología animada para adultos creada por Tim Miller -director de la popular “Deadpool”- y producida por el reconocido cineasta David Fincher a partir de la historia ideada por la dupla como reinicio de la película de ciencia ficción de 1981 “Heavy Metal”.

Con su particular combinación de humor, terror, imaginación y belleza visual, los nueve episodios de la entrega explorarán en forma de relatos breves desde el hallazgo de un ente maligno ancestral hasta un apocalipsis cósmico.

LOVE DEATH + ROBOTS VOLUME 3 | Official Teaser | Netflix

25 de mayo

THE THING ABOUT PAM Estreno - Star+

La actriz ganadora del Oscar Renée Zellweger produce y protagoniza esta miniserie de seis episodios basada en la historia real de Pam Hupp, una de las amigas más cercanas de Betsy Faria (Katy Mixon), una mujer brutalmente asesinada en 2011 en Missouri.

Si bien su marido, Russ (Glenn Fleshler), fue en principio acusado por el homicidio, poco después fue exonerado por la Justicia, que puso en marcha una nueva pesquisa sobre una oscura línea investigativa que involucra a Hupp. Los reconocidos Josh Duhamel y Judy Greer también son parte del elenco de la tira.

The Thing About Pam I Official Trailer