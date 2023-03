“La acción declarativa de certeza no puede prosperar por resultar un planteo prematuro que no genera incertidumbre, frente a una postulación que no se ha producido y que no se puede determinar si se producirá”, sostuvo la jueza, ante la presentación.

La Vicepresidenta está condenada en la causa vialidad a seis años de prisión, aunque la misma no se encuentra firme, y es por haber cedido obra pública vial durante su Gobierno al empresario Lázaro Báez, también condenado a la misma pena.

Si bien evitó pronunciarse sobre del planteo, la jueza aclaró que el artículo tres del Código Electoral establece que están excluidos del padrón, o sea que no pueden ser candidatos, “los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena”.

Justamente la Vicepresidenta no tiene condena firme en su contra y para que ello suceda tiene que llegar a la Corte Suprema de Justicia el caso.

“El texto de la norma citada resulta suficientemente claro en sí mismo, y no genera mayor dificultad interpretativa”, sostuvo Servini, quien invocó el caso del expresidente Carlos Menem que también fue candidato a senador nacional pese a tener una condena en su contra porque la misma no estaba firme.

De esta forma, la Justicia dio respuesta al planteo de Duhalde quien acompañó el escrito ante los dichos de la propia Vicepresidenta quien en reiteradas veces viene hablando de proscripción al haber recibido una condena en su contra.

La presentación fue ante la jueza Servini por tener competencia electoral y todo indica que no va a cambiar el panorama hasta que el fallo quede firme, para lo cual restan muchos años por delante hasta que intervenga la Corte Suprema de Justicia.

(Fuente Noticias Argentinas)

