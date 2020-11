Las reuniones por aumentos salariales se comenzarán a dar con mayor frecuencia y el momento post pandemia será clave no sólo en los números, sino que luego de un momento delicado como la crisis económica que vive el país desde hace más de tres años y dará señales para una posible o no recomposición económica que se ansía hace mucho tiempo.

La fecha para el encuentro virtual será el próximo miércoles 25.

En Córdoba es el Sindicato de Personal de Casas de Familia (SinPeCaF) quienes tienen la personería jurídica para participar de la audiencia.

El último aumento fue en el mes de mayo, acordado en el 2019. Hoy, el salario por "tareas generales" por 8 horas es de $17.785, por debajo del salario mínimo vital y móvil.

Se estima que haya un acuerdo de suba para el mes de diciembre lo que impactaría en el medio aguinaldo. En nuestro país hay más de 1 millón de trabajadoras domésticas, sólo 480 mil están en blanco y muchas han perdido su empleo en el marco de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Durante la cuarentena, algunas trabajadoras del sector pudieron acceder a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 que otorgó la ANSES. No obstante, este ingreso no reemplazó el pago de sus salarios, que los empleadores debieron seguir abonando. También fueron centro de polémica por la discriminación que sufrieron en los barrios porteños más caros y sofisticados, motivo que lleva a muchas discusiones ya que no se encontraban reconocidas en su trabajo.