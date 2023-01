"Esto empezó en mayo cuando queda fuera del sistema escolar y ahí nosotros nos dirigimos a la SENAF a pedir ayuda ya que nunca durante trece años se acordaron dónde estaba Sofía y cómo vivió Sofía y en qué condiciones estaba porque nosotros si bien no tenemos guarda definitoria, solamente la guarda existencial que nos dieron para poderle darle la mutual que así mismo mi marido la paga porque no la tiene como adherida como una hija o como adoptiva, porque no hemos podido hacer los trámites, porque el sueldo municipal que él tiene municipal entre los descuentos y lo que gasta en farmacias no llega nunca a diez mil pesos cobrar de bolsillo", indicó Sonia.

Sofía, en el mes de mayo del pasado año 2022, se quedó sin poder asistir a la escuela debido a que la expulsaron por mal comportamiento, ya que se escapaba de la institución que queda cerca de una ruta.

"Desde hace un tiempo atrás empezó con su desarrollo ya en edad de adolescente y se le despertaron otras patologías, ella se pone muy rebelde y muy violenta entonces este desde el colegio lo que manifiestan es que ya se les escapaba y ocurrió un último episodio que sale ella a la calle, porque el colegio está atrás de un predio sobre la ruta nueve que va para Córdoba, la única solución que ellos encontraron es la expulsión porque es entendible, ellos se resguardan y sin mediación, sin nada la expulsaron", manifestó Sonia.

Desde ese momento la familia comenzó a atravesar una situación aún más compleja, ya que Sofía no asiste a ningún centro de contención.

"Nos encontramos con una niña en su preadolescencia en en situación de encierro y de vulnerabilidad total. En la SENAF, lo primero que hicieron fue sacarme a mí, me corrían de la responsabilidad, siendo que yo la crie desde sus cinco mese, soy su mamá, aunque no sea legalmente, lo que hizo Gonzalo, quien era el director en ese momento me corrió de la sala y lo dejó a mi marido con muchas promesas que nunca cumplieron", explicó.

Según indicó, llevaron a la adolescentes a diferentes centros educativos, pero ninguno se acomoda a las necesidades de Sofía, ya que allí asiste gente adulta.

"Nos mandaron al Morra la llevamos al Morra, nos mandaron a a tres casas de camino la llevamos a tres casas de camino y no era porque ahí va gente grande, no hay lugar para una nena de trece años, ella no necesita un lugar psiquiátrico, sino que necesita un lugar de contención donde pueda esparcirse, donde pueda disfrutar, donde pueda aprender, donde pueda tener una vida cotidiana normal", expresó Sonia.

Sofía violenta a sus padres de guarda

"Nosotros toda la semana vamos al SENAF. Nos dijeron que habían tomado una medida cautelar que por seis meses iba a ir a un hogar, a una institución en Córdoba, pero nos tuvieron todo este tiempo y hoy nos dicen que no hay lugar. Nosotros ayer tuvimos la nena con una crisis espantosa, lo golpeó Fabián, me golpea a mí. Y no solo eso, está en riesgo su integridad física y mental. Nuestros vínculos ya están desgastados, no podemos más. Estamos mal este, hasta nosotros nos ha afectado todo esto.

"Veo el desborde que tiene Fabián y sumado a eso están en juego su situación laboral, porque él ya no tiene más días para quedarse en casa. Yo estoy estoy trabajando para poder llevarle todos los días de comer porque a raíz de todo esto nos contaron el gas, me han cortado la luz que, la verdad que estamos terriblemente desbordados, Sofía hasta ha agredido a vecinos. Nosotros la amamos pero no damos más, ya no sé a dónde pedir ayuda. No quiero una niña en un neuropsiquiátrico sino en un lugar donde ella pueda convivir y tener una vida diferente, una vida digna porque ella se lo merece, tiene derechos a tener una vida digna, como nosotros también", concluyó al borde del llanto.