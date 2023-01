La mamá de Sofía es Daiana Magalí Acosta, de 32 años, y el papá Hugo Omar Leguizamon.

Daiana es una vecina del barrio Bello Horizonte que ya es mamá de otras dos nenas y un varón.

Sofía y su mamá permanecerán 48 horas en el centro de salud. La recién nacida ya conoce a sus hermanos, que la fueron a conocer a pocas horas del nacimiento.

Daiana, que es ama de casa, contó que a las dos de la mañana comenzaron las primeras contracciones y a las cinco se intensificó el trabajo de partio porque Sofía se adelantó en llegar ya que la esperabamos para el 7 de enero.

Pensaron que podía llegar en el día de reyes, pero no el primer día del nuevo año

“Todos me decían que nacía el 1, pero yo no me lo imaginaba. ¿Si esto tiene algo especial? Sí. Todos te dicen que es la primera, las enfermeras se sacaban fotos”, dijo a El Diario del centro del País.

“Salió todo bien. Lo importante es eso”, consideró finalmente la mamá feliz, con su hija en brazos, la nena que abrió el año 2023 en la ciudad.

