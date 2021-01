https://twitter.com/alferdez/status/1352299049920172032 Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.



Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

En un posteo en facebook, el mandatario dijo: "Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso. Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hagámoslo".

Justamente, los detractores de la vacuna habían cuestionado que Fernández no se la colocara, pero era sabido que la vacuna no estaba aprobada para los mayores de 60 años. Fue tras la confirmación de ANMAT que el Presidente no dudó y dio el ejemplo. También se sumó Ginés González García.

Otro que también se vacunó es Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y reconocido también por ser opositor y su favoritismo por Juntos por el Cambio. De igual manera, la autoridad universitaria se colocó la primera dosis rusa y esperará a colocarse la segunda en los próximos días.

"Hay que dar el ejemplo. Tengo mucha confianza en una institución firmada cien por ciento por universitarios que es ANMAT", expresó Juri a C24N.