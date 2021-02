Teatralización de un femicidio

Para recordar como fueron los hechos, alrededor de las cinco de la tarde, el presunto asesino se acerca a la vivienda de una vecina del complejo de departamentos, y le cuenta que Beatriz tenía un hijo que había muerto hace un tiempo y le explicó que podría estar depresiva.

La vecina con autorización del dueño del departamento le facilitó la llave y cuando el hombre entra empieza a los gritos, exclamando que Stefanatto estaba muerta.

Allí comienza la intervención de bomberos, policía y la justicia dando inicio a la investigación. A las pocas horas del hecho, se cambió la caratula de muerte de etiología dudosa por femicidio.

El acusado es la pareja, la misma que se había mostrado sorprendido al ver a la mujer muerta en el domicilio. Los investigadores, descubren que las zapatillas de Aldeco estaban manchadas de sangre,lo que lo colocó como el primer sospechoso.

Gracias a testimonios y las cámaras de seguridad que registraron que el hombre estuvo entre las dos y las cinco de la tarde, hora en la que se produjo el femicidio, en la casa donde de Stefanatto.

La mujer murió por un golpe de puño

El impacto que recibió la mujer en la frente, no fue con un objeto particular como se creía al principio de la investigación, sino que fue por un duro golpe con la mano. Es decir que el asesino le propinó un golpe de puño tan fuerte, que le impactó tremendamente y provocó la caída al suelo de la mujer y causó que la muerte no fuera instantánea.

Esto significa un agravante, porque podría haber hecho algo en ese tiempo para salvarle la vida, pero decidió ocultar el crimen.

Según la acusación, esperó un tiempo y luego hizo una teatralización como si hubiese descubierto a la mujer muerta, cuando el había estado en la vivienda al menos entre las dos y las cinco de la tarde.