Rueda la pelota en Córdoba: Talleres recibe a Newells

Por otra parte, se desprendió de Menéndez (Independiente), Godoy (Estudiantes de La Plata) y Mauri (Libre), apostó a las contrataciones de Marcos Díaz (ex Boca y Huracán) y Mateo Retegui (ex Boca y Estudiantes). Carlos Auzqui será el tercer refuerzo, aún no confirmado.

Con gran mayoría de juveniles en la lista de concentrados y pretemporada, por el grupo 4 (junto a Boca y Lanús) se enfrenta a la “Lepra” de Frank Dario Kudelka, ex DT reconocido del equipo de Barrio Jardín.

concentrados.jpg

La Liga Profesional va a ser una vidriera para mostrar el talento de la cantera de Talleres, obteniendo buenos campeonatos y gran infraestructura. Estos 31 futbolistas se presentaron a la pretemporada, de los cuales 15 son juveniles surgidos en las inferiores albiazules:

plantel.jpg

Posible formación:

Mauricio Caranta; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Juan Cruz Komar y Enzo Díaz; Federico Navarro, Tomás Pochettino, Joel Soñora y Juan Ignacio Méndez; Favio Cabral o Mateo Retegui y Lautaro Guzmán