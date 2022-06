"No voy a poner que no es el medio porque muchas veces lo leí y realmente este es el medio correcto para que las personas sepan lo que unos locos al volante pueden hacer", escribió.

"Hace unos instantes tomé este taxi desde la terminal a mi domicilio donde el conductor (cable aclarar que no estaba sobrio) nos trató de mala manera, diciéndonos cosas horribles, también ensuciando una empresa de taxis local gratuitamente", agregó.

"Este individuo no debería tener este lugar de laburo cuando su estado no lo ayuda. Lamentablemente está enfermo, pero más lamentable es tener que cruzarte con gente de mier@# trabajando para la sociedad. Esto es para que sepan que móvil no tomar jamás", concluyó la mujer.