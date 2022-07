Bosio sobre la desaparición del taxista: "Hay cosas que nos llaman la atención"

"Hay cosas que nos llaman la atención y para que se entienda que no nos cierran por ejemplo sobre el hecho que una persona desaparezca supuestamente y que nadie cercano o sus familiares de aviso o den aviso una semana después. El con su mujer y dos pequeños vivían en un departamento amoblado que habían alquilado hace poquito y no están, se han ido varias veces y no hemos podido establecer ningún tipo de comunicación. Es decir, ningún familiar ha reclamado", detalló el fiscal René Bosio.

Alejandro Gómez en comunicación con Villa María Ya! señaló que tras estar en constante comunicación con el trabajador, este lo bloqueó de WhatsApp y ya no volvió a saber nada de él

"En principio no tenemos ningún reporte de algún accidente o algo que lo involucre y tampoco manejamos la hipótesis de algún secuestro o desaparición forzada hasta el momento. Tenemos una seria de medidas técnicas que estamos esperando respuesta. obviamente tenemos comisionados policiales que están trabajando en distintos lugares y todo en definitiva para trata de encontrar a esta persona y al auto e intentar establecer que es lo que ha ocurrido. Estamos trabajando sobre una denuncia que realizó el dueño del automóvil Renault Logan, que trabaja para la empresa Taxis Donald, la denuncia fue realizada el jueves 21 a las 23:30 horas"", apuntó Bosio.

Concretamente, el trabajador del volante es Pablo Antonio Rivero, quien viajó hacia Buenos Aires y luego, en su regreso a Villa María, desde Marcos Juárez a Córdoba. El propietario de la empresa mencionada, Alejandro Gómez anteriormente, Alejandro Gómez, afirmó a Villa María Ya!: "Estamos preocupados por la desaparición de este móvil, que es el móvil 390, que el titular del coche es Daniel Demaría. El notificó el día miércoles que el viaje salió el día domingo pasado, ya ayer hizo una semana".

Pablo Rivero es correntino y su esposa de nacionalidad Paraguaya, tal como señaló el fiscal a cargo de la causa, René Bosio y el propietario de la empresa de taxis, existen ciertas irregularidades tales como la falta de una denuncia por desaparición y que la esposa del mismo no se encuentre en la vivienda que alquilaban ambos.

"También los datos que hemos sacado es que la señora es paraguaya, el es correntino, o sea que mi hipótesis me da que, ojalá que no sea así, pero yo lo tomo como que algo raro hay. Más que una persona desaparecida creo que se toma más como un autorrobo", añadió Gómez.

"Hasta el día de hoy no ha vuelto ni el chófer ni el auto", señaló Bosio y agregó: "Desde la denuncia en adelante comenzamos a trabajar intensamente, se estuvo trabajando el fin de semana tomando una serie de testimonios porque en realidad este chófer hace 20 días que trabaja con este auto y con esta persona, es decir que no conoce casi nada de él, no tenemos muchos datos y tenemos que chequear todo, hasta si es cierto que se llama así y si es cierto que es la persona que dijo ser".