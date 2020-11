Un Taxista devolvió un maletín con medio millón de pesos

Gonzalo relata a Canal 10 su historia, ocurrida en los últimos días: "Subió un pasajero, en calle 27 de Abril y Vélez Sarsfield y viajó hasta Illia al 50. Ahí se bajó apurado y se olvidó un maletín con un ´poquito´ de plata", expresó.

Y, cuando este trabajador del volante advirtió lo ocurrido, cuenta que se bajó e inmediatamente y consultó al conserje del edificio, con la mala suerte que éste dijo no conocer al hombre que se había bajado del taxi.

"Me dijeron que no lo conocían. Realicé otro viaje. Fui al edificio y no estaba el señor. De ahí volví a donde había cargado el pasaje y el señor estaba ahí esperando", relató.

Gonzalo cuenta que el hombre que se había olvidado el maletín retornó al lugar a donde había tomado el taxi y esto permitió el reencuentro.

De todos modos, este trabajador del volante advierte: "La valija no la abrí en ningún momento" y agrega que "el señor me preguntó si la había visto, le dije que no", comenta al señalar que fue una sorpresa al ver que había la suma de $500.000 pesos.

Finalmente, el pasajero agradeció al taxista por el gesto de la devolución y lo gratificó con $10.000 por haber devuelto el maletín.

Gestos que difícilmente se olviden, que vale la pena darlos a conocer, en tiempos de locura, noticias como éstas son lindas de contar y de compartirlas. Seguramente Gonzalo, contará esta historia siempre y la persona a la que se le dovolvió lo que pertenecía, difícilmente olvide al taxista.