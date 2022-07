Un taxista lleva una semana desaparecido

Concretamente, el trabajador del volante es Pablo Antonio Rivero, quien viajó hacia Buenos Aires y luego, en su regreso a Villa María, desde Marcos Juárez a Córdoba. El propietario de la empresa mencionada anteriormente, Alejandro Gómez, afirmó a Villa María Ya!: "Estamos preocupados por la desaparición de este móvil, que es el móvil 390, que el titular del coche es Daniel Demaría. El notificó el día miércoles que el viaje salió el día domingo pasado, ya ayer hizo una semana".

Asimismo, narró el viaje del taxista hacia la capital del país: "Este muchacho estuvo constantemente mandándole mensajes al dueño del auto, que se quede tranquilo, que el auto andaba bien. Es más, el permisionario le ofreció un auto particular porque tenía miedo para hacer el viaje, el auto privado de el, y el le dice no, no no, si anda bien el auto, o sea que directamente se fue con un Renault Logan".

"Llegó a Buenos Aires, en Buenos Aires le comenta que ya había dejado a los pasajeros, que estaba muy cansado, que estaba agotado, que tenía un estado gripal, muy congestionado, entonces el permisionario le dice bueno, 'parate en una estación de servicio a dormir, no te vengas así?'", agregó.

Asimismo, Gómez relató: "Toma retorno prácticamente al otro día, día lunes, y también con muchos mensajes, quedate tranquilo, estoy mucho mejor, a cada rato, el auto anda bien, como dándole una tranquilidad media rara, porque eran muchos los mensajes".

"Cuando está retornando hacia Villa María, en Marcos Juárez le manda otro mensaje diciéndole 'mirá, se rompió la cubierta delantera del auto, voy a tener que bajar a cambiarla, voy a ir a la gomería', y toda una sanata así medio como demorando el tiempo", agregó.

Además, narró: "Después cuando sale de la gomería dice 'mirá, vos sabés que acá hay un colectivo que se rompió, que es de Córdoba, que son los que llevan a la gente de tour de compras a Buenos Aires, está roto, hay dos mujeres, dicen que quieren viajar a Córdoba, le pasé 17 mil pesos el viaje de Marcos Juárez a Córdoba, qué opinás si lo hago?' Entonces el dueño del auto 'le dice sí, hacelo'".

"En definitiva lo toma supuestamente al viaje, llega a Córdoba. 'Estoy cansando', el permisionario le dijo 'bueno sí, semejante viaje, estás medio engripado, descansá de nuevo'. 'Perfecto, listo', ahí fue donde se pierde contacto con este muchacho", manifestó Gómez.

Por otra parte, Gómez relató que el taxista bloquea a Demaría y que la empresa trató de localizarlo, aunque no pudieron. "A lo mejor agarró el auto y se fue con la familia, porque incluso fue el permisionario a la casa de la familia, no hay nadie, está todo cerrada la casa, entonces si no hay un reclamo de un familiar, en una semana donde suponte un chofer desaparece lo primero que va a venir es la esposa a la empresa", afirmó.

Finalmente, señaló que el taxista "le miente al permisionario diciendo que el había comprado esa casa" y puntualizó que la vivienda "la alquiló amoblada". "También los datos que hemos sacado es que la señora es paraguaya, el es correntino, o sea que mi hipótesis me da que, ojalá que no sea así, pero yo lo tomo como que algo raro hay. Más que una persona desaparecida creo que se toma más como un autorrobo", añadió.