Gustavo Moretti, un técnico de fútbol

Los letrados, en primer lugar, pidieron aclarar la situación sobre la principal cuestión: la Liga de Baby incumplió su propio estatuto; a Gustavo nunca se le permitió efectuar un descargo frente a las faltas que decían que había cometido. El art. 93 del Reglamento de la Liga dice que:

“Constatado uno o varios actos de indisciplina por parte de simpatizantes, allegados, previsto en este reglamento por parte de uno o varios miembros de la Comisión Directiva, o efectuada una denuncia por parte de un árbitro, Delegado, o miembro de la Comisión Directiva de un Club que participe en el torneo, ante el Honorable Tribunal de Penas, siempre que se trate de actos descriptos en el presente reglamento, se procederá a notificar tal circunstancia al supuesto infractor, de ser identificado el mismo, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la misma produzca el descargo y/o ofrezca prueba que hace a su derecho. Vencido dicho término sin que se hubiera ofrecido alguna prueba, el Honorable Tribunal de Penas dictará resolución, la que podrá ser recurrida ante la Comisión Directiva de la Liga en el plazo de tres (3) días, a contar de la notificación de la misma”.

Es decir, la propia liga incumple su reglamento desde el primer momento, porque no se procedió a notificar tal circunstancia al supuesto infractor y sanciona a Gustavo sin que pueda defenderse.

Gustavo Moretti: es así, repentinamente, de un día para el otro, me notifican que no puedo ejercer mi profesión durante 10 (diez) años. Si, diez años, toda una vida. Quiero aclarar que yo me preparé para ser director técnico de futbol, tengo Licencia, y soy Afiliado N 015562/04 a la Asociación de Técnicos de Futbol Argentino, soy solo un técnico de fútbol que quiere hacer su trabajo.

Mi principal función es que los chicos tengan en el club un lugar de contención y ejerzan de manera sana el juego desde una mirada lúdica, intentar inculcar valores, y trabajar en equipo para lograr el mejor resultado posible.

Busqué a Sebastián Molina, a quién conozco de chico, cuando jugábamos en el Baby, el en Campeadores, yo en Argentino, y a Emiliano Caula como mis abogados.

Hasta hoy le había pedido a ellos no darle difusión al tema, para evitar exponer públicamente a la liga y que esté en boca de todos; si esto tomó estado público y la liga se encuentra de algún modo manoseada, no fue porque yo saliera en los medios.

Los abogados Molina y Caula agregan que la irregularidad es tan notoria, que por ese motivo la Justicia ordenó la medida cautelar, para que su representado pueda dirigir en la Liga, mientras se tramita el recurso de amparo, situación que se encuentra firme y consentida.

En este recurso, solo busca que se anule la resolución en contra del técnico, porque no se le dio derecho a defensa en el sumario. Sin perjuicio de lo manifestado, adelantamos que Gustavo no cometió ningún acto fuera del reglamento.

Gustavo Moretti: Lo único que hice desde que fui notificado de la resolución, fue intentar buscar el diálogo, primero presenté notas en la Liga, ante la falta de respuestas me ví obligado a enviar cartas documento, y por último tuve que ir con una escribana a la liga para que dejara constancia de que no me dejaban acceder al sumario, pero nunca encontré una respuesta.

Aún hoy, con una medida cautelar vigente, seguimos buscando el diálogo, queremos la familia del Baby se una, que dialogue hacia dentro, con sus valores de confraternidad, que el campeonato inicie en forma y que los chicos jueguen.

Como ya dije, me hubiera gustado que me escucharán para no llegar a estas instancias. Lo único que hice fue defenderme para lograr que me escuchen. Lo único que pido con el corazón, es que quiero trabajar, esto es dirigir a los chicos de Baby fútbol.

Para cerrar los Dres. Sebastián Molina y Emiliano Caula agregaron:

La justicia de Córdoba, ya tiene fallos en el sentido que solicitamos, tal como el dictado en el juicio “Poklepovic, María Cecilia c/ Liga Cordobesa de Fútbol – Amparo” donde se dijo: “Si bien las Asociaciones Civiles tienen facultades para autorregularse, no se encuentran fuera del sistema jurídico en su conjunto, por lo que les son aplicables los principios que este impone. Esto surge del art. 168 CCC que establece que estas entidades deben tener un objeto que no sea contrario al interés general, el que debe interpretarse sin que se vulneren los valores constitucionales.” Y en definitiva el tribunal hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por una jugadora de fútbol en contra de la Liga Cordobesa de Fútbol, cuya reglamentación interna disponía un límite de edad para competir en un torneo de fútbol femenino y le impedía a la amparista la posibilidad de disputar del campeonato.

¿Más información?

- Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

- Escribinos por WhatsApp: Click aquí

- Seguinos en Facebook: Click aquí

- Buscanos en Instagram: Click aquí

- Estamos en Twitter: Click aquí

- Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

- Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

- Estamos en Tik Tok: Click aquí

- Suscribite en YouTube: Click aquí

- Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí