Tenis: ATP anuncia el calendario actualizado 2021

Describe un calendario revisado para las primeras siete semanas de la temporada a medida que el tenis continúa navegando su regreso durante la pandemia de COVID-19.

Los detalles confirmados de las semanas 8-13se anunciarán por separado.

Las secciones posteriores del calendario 2021, comenzando con la temporada de primavera en canchas de arcilla a partir de la semana 14

Estas permanecen sin cambios en este momento, con todos los torneos planeados para llevarse a cabo según lo programado originalmente.

La primera semana de la temporada comenzará con el ATP 250 Delray Beach Open de VITACOST.com

Habrá una nueva licencia ATP 250 de un año en cancha dura en Antalya, Turquía.

La clasificación masculina del Abierto de Australia se llevará a cabo del 10 al 13 de enero en Doha.

Las fechas asignadas del 15 al 31 de enero permitirán viajar y un período de cuarentena de 14 días para todos los jugadores y el personal de apoyo que viajen a Melbourne, de acuerdo con los requisitos de las autoridades de inmigración y salud pública australianas.

El período de cuarentena de ambiente controlado permitirá a los jugadores prepararse antes de la Copa ATP de 12 equipos en Melbourne.

Se jugará junto con el Adelaide International reubicado, así como un torneo ATP 250 adicional, todo celebrado en Melbourne.

El Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, seguirá del 8 al 21 de febrero.

Los eventos ATP 250 confirmados que no se llevarán a cabo en 2021 debido a la pandemia COVID-19 incluyen el ASB Classic (Auckland) y el New York Open, mientras que el Tata Maharashtra Open (Pune) no puede presentarse en su semana programada de febrero.

El Rio Open presentado por Claro, un evento ATP 500, no se llevará a cabo como estaba programado originalmente, y se evaluarán fechas alternativas en el calendario para que pueda tener lugar más adelante en el año.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, dijo:

“El calendario reconfigurado para el inicio de la temporada 2021 representa un gran esfuerzo de colaboración en el tenis, en circunstancias desafiantes.

Junto con el apoyo de nuestro torneo y jugadores, socios y Tennis Australia, hemos podido adaptarnos y crear un comienzo de temporada emocionante.

La salud y la seguridad seguirán siendo primordiales a medida que navegamos por los desafíos que tenemos por delante, y quiero agradecer a todos los involucrados por su compromiso de encontrar soluciones para lanzar nuestra temporada 2021«.

La ATP continuará evaluando oportunidades para licencias adicionales de un año que se programarán en el primer trimestre de 2021 y comunicará cualquier adición una vez confirmada.

La temporada ATP Challenger Tour comenzará la semana del 18 de enero, luego de la finalización de la clasificación del Abierto de Australia.

Tenista del Sport campeón de primera en Córdoba

Facundo Paredes Campeón de la Tercera Etapa del Circuito Sorocabana 2020 por MasterTennis. Luego de 3 horas y media en la semifinal para derrotar a Matías Vitola, Paredes jugó otras 3 horas y 15 minutos en la final para vencer a Federico Mirgone por 4-6, 6-1, 7-6, y quedarse con la Tercera Etapa disputada en el Córdoba Lawn Tenis Club.

Felicitamos al Villamariense por el título obtenido.