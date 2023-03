Quejas por un terreno lleno de basura en barrio San Martín

"Desde que nos entregaron las casas, durante el gobierno del Gob. Mestre, comenzamos en reclamo de este terreno que está sobre calle Mendoza, entre las calles Azcuénaga y Brandsen", comentó la vecina que se comunicó con Villa María Ya!.

"O sea, hace más de 20 años. El terreno tiene dueño/dueños, y la Municipalidad sabe a quiénes pertenecen. Los reclamos los hago al 147 o al CAPS (en el Centro Cívico, por calle Tucumán)", agregó.

"Pero estoy cansada de los vecinos u otras personas que tiran la basura, de la Municipalidad que no intima a el propietario o los propietarios, de tener que juntar residuos que no me pertenecen", sostuvo.

"No hay vereda, por lo tanto los peatones debemos caminar por la calle. Siempre acudí a la Municipalidad a hacer los reclamos, pero me cansé", concluyó la vecina.

