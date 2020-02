¡Terrible! Vecino asegura que la policía le robó combustible

Un vecino de la ciudad denunció que la policía le robo nafta. Sospecha que fue mientras su auto se encontraba en el depósito judicial de barrio Las Acacias.

El damnificado es Fernando Escamilla, quien tuvo un accidente el pasado 30 de enero y efectivos de la departamental local se llevaron su automóvil marca Fiat Cronos hasta el depósito. El denunciante saco dos fotografías del tablero del automóvil donde marca la nafta, una en el momento que le trasladaron el auto y otra cuando se lo entregaron, y al comparar las imágenes se dio cuenta que le habían robado combustible.

Fernando Escamilla, (foto), en declaraciones a Villa Maria Ya!, manifestó: “tuve un accidente de tránsito yo conduzco un auto, choco con una moto y la chica que conducía la moto se la llevan los Bomberos, gracias a dios con lesiones leves. Por este motivo la policía me retienen el vehículo y lo llevan al depósito policial ubicado en barrio Las Acacias, me piden la llave del auto yo le saco una foto al tanque de nafta del auto porque precisamente lo tenía lleno. Bueno me llego hasta el lugar con los papeles para retirarlo me lo entregan y cuando me fijo me faltan dos puntos en el marcador de la nafta”.

“Con esto quiero denunciar es que la policía me robo nafta. Además con todo esto como sé que no me falta más nada del auto”,agregó.

Audio: Declaraciones de Fernando Escamilla a Villa María Ya!