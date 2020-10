Tini anunció una colaboración con un ídolo de su infancia

La ex Disney contó en un video de Instagram la emoción que le generaba participar de un nuevo proyecto junto al cantante español, a tal punto que se le cayeron las lágrimas. “Es un sueño hecho realidad”, expresó.

“Acá estoy para contarles esta noticia. Estoy muy emocionada. Todos los que me conocen saben lo que significa para mí y perdón que me ponga así sensible, es por la felicidad que siento de poder compartirlo con ustedes“, comenzó contando la artista, de 23 años.

tinistoesseljpg.jpg

“El próximo 29 de octubre van a poder conocer ‘Un beso en Madrid’', que es mi próxima canción, que va a ser junto a Alejandro Sanz. Es uno de los artistas que yo más admiro desde que soy muy chiquita y, sé que suena un poco cliché, pero es un sueño hecho realidad“, dijo entre lágrimas.

“Gracias Alejandro por esta oportunidad. Amo esta canción con todo mi corazón. Es realmente muy especial y más aún compartirla con vos. Te agradezco muchísimo. Perdón por esta emoción“, dijo ya sin poder contener el llanto.

La cantante compartió el anuncio con sus seguidores en Twitter, mensaje que el mismo Alejandro Sanz replicó con una amorosa dedicatoria: “Especial eres tú, mi niña“, escribió el español.