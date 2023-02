Tini dio la conferencia de prensa previa a su show

El vivo completo por Villa María Ya!

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCogWXqoKdGp%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIZAr9YIBXU34vaaEmIik1zEOrRK89FpFrJBI90FffdFqZCxScVJXAAtp09z6k3edrYuZCrHvcXSR1tbfaNeFIxlToyZBeecTmZCjqUhjkvKBiLQZCl8tvNxbByLHwbNhqaRP13G3FjbkcXoSkA2wLuzYDRp05nZCniIwcNEhQb View this post on Instagram A post shared by Vill Mi Y! (@villamariaya)

"Hubo un cambio de madurez muy grande en mi", comentó Tini respecto a su época en Violetta. "Muchas cosas que me pasaron a nivel personal lograron que pueda ver la vida de una forma distinta".

Sobre su vuelta a Villa María, sostuvo: "Después de tantos años que he venido me siguen recibiendo con tanto cariño. Espero que vuelva a ser una noche muy especial".

Además, la Triple T respondió con elogios cuando se le preguntó por su bailarina villamariense, Valu Toranzo: "Nos encantó su forma de expresarse a nivel corporal, sus looks, tiene mucha personalidad. Todas las bailarinas lo dejan todo".

Tini aseguró estar muy ansiosa por el 14, fecha en la que se estrena su álbum Cupido, del cual Mienteme forma parte. "Es un disco muy especial para mi, cuenta todo lo que venía aguantando a nivel personal", dijo, y comentó que su canción preferida del álbum es la homónima Cupido.

Sobre sus momentos de disfrute, la ex Violetta respondió: "Soy super tranquila, me gusta estar con mis amiga. Llegar al hotel y poder tener alguien con quien hablar, con quien compartir, contarle algo que te gustó. También me gusta mucho dormir".

En instantes, la estrella internacional de 25 años se subirá al escenario del Festival Internacional de Peñas Villa María para el deleite de sus fans.

¿Más información?

- Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

- Escribinos por WhatsApp: Click aquí

- Seguinos en Facebook: Click aquí

- Buscanos en Instagram: Click aquí

- Estamos en Twitter: Click aquí

- Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

- Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

- Estamos en Tik Tok: Click aquí

- Suscribite en YouTube: Click aquí

- Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí