Tini mandó un saludo para Villa María a través de un video

"Quiero seguir con Villa María, quiero agradecerle a toda la gente porque me contaron que el show de la noche con el que voy a estar con artistas increíbles ya está sold out, así que quiero agradecerles de todo corazón, no veo la hora de volver a verlos, gracias por acompañarme, por estar, los amo con todo mi corazón", expresó Tini en el vídeo difundido

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCnMnymljv8r%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAGf4oy31ZCQ9roonRPpFnUdVzRhH3yfFX7vaQk9dtslNbVmv7kHwJ4ZB9tugkLXN8jryvoa714ZCW6ZAIVmCcWXVcM7o62safxpIWd4jgWsWTnRQjsPj7IPRrZA9RjoNi2gi1SUQd1Y5YJGi045HfjtZCS2tpCAQZDZD View this post on Instagram A post shared by anfivillamaria (@anfivillamaria)

Las entradas para el viernes 10 de febrero, será la apertura del 55º Festival Internacional de Peñas Villa María 2023 y fue la primera en agotar todas sus entradas, noche en la que actuará Tini Stoessel, MYA, Callejero Fino y Luana y la artista al enterarse decidió mandar un saludo a la gente que irá a verla.