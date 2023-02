Tini se deshizo en halagos para Valu Toranzo

"Valu es super joven. La vimos en Tik Tok y redes sociales, nos encantó su forma de expresarse a nivel corporal, sus looks, tiene mucha personalidad y es un amor. Feliz de que este acompañando en este show y esta gira", respondió la estrella internacional.

Luego agregó que "todas las bailarinas lo dejan todo" en el escenario.

La conferencia de Tini

Sobre su vuelta a Villa María, sostuvo: "Después de tantos años que he venido me siguen recibiendo con tanto cariño. Espero que vuelva a ser una noche muy especial".

Tini aseguró estar muy ansiosa por el 14, fecha en la que se estrena su álbum Cupido, del cual Mienteme forma parte. "Es un disco muy especial para mi, cuenta todo lo que venía aguantando a nivel personal", dijo, y comentó que su canción preferida del álbum es la homónima Cupido.

Sobre sus momentos de disfrute, la ex Violetta respondió: "Soy super tranquila, me gusta estar con mis amiga. Llegar al hotel y poder tener alguien con quien hablar, con quien compartir, contarle algo que te gustó. También me gusta mucho dormir".

