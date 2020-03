Tóxico: denuncia al exnovio por acosarla durante años a pesar de tener dos perimetrales

Nubia es una joven que tuvo una relación, que ella define como “tóxica”: “Desde el 2013 que empezamos a salir, la relación nunca fue sana, había violencia física, psicológica, fue bastante fea, intenté cortar un montón de veces pero entre el acoso y las amenazas que recibía siempre terminaba volviendo por miedo”.

Ella había mantenido una relación con Kevin Amante, hasta 2018, en donde decide terminarla a causa de una infidelidad: “él me amenazó de muerte, si no estaba con él no estaba con nadie, la típica frase que te dicen. Todo el 2018 siguió acosándome, mandándome mensajes, amenazándome, hablándome bien, me iba a esperar a las paradas de colectivo, iba a la universidad, era horrible estar así, no podía salir sola”.

Finalmente ella decide realizar la denuncia: “No es fácil denunciar, no es fácil que te crean, menos si la persona que querés se te ríe, te amenaza. Hago la denuncia, le puse una perimetral porque él me escribió un testamento: que no iba a estar mas, que se iba a matar y muchos me decían que se compró un arma así que hice la denuncia como tenía que ser”.

En Tribunales le dieron un botón antipánico por el grado de violencia que había en el caso y para septiembre de 2019, ella devuelve todo, la causa se archivó.

Sin embargo, en enero de este año Kevin comenzó a molestar de nuevo con mensajes, primero con un amigo: “empezó a mirar mis historias de ig (Instagram) con la cuenta de un amigo y como lo bloquee me terminó hablando él. Y me mandó MÁS DE UN MENSAJE pidiendo hablar, que él no entendía mi actitud ni porque no podíamos llevarnos bien”.

Finalmente, ella tuvo que pedir una nueva perimetral y realizar una publicación en las redes sociales: “espero que esto le sirva de ayuda a alguien que otras chicas se animan a hablarlo, que tengan contención. Uno sobrevive día a día en situaciones de violencia como esta”.