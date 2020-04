Trabajador denuncia que cobraba 25 mil pesos, pero en su recibo decía 65 mil: Ahora está desempleado

Luciano Vols, ex trabajador de una empresa local, reclamó que en su anterior empleo cobraba 25 mil pesos por mes, aunque en su recibo de sueldo figuraba 65 mil.

Precisamente, Vols narró su situación en declaraciones a Villa María Ya!: “Trabajaba para una empresa de Maldonado José Eduardo, en la cual mi trabajo era como chofer y distribuidor de la Pritty”. “Yo estoy en blanco, y el me paga a mi 25 lucas y el recibo de sueldo mío viene de 65”, agregó.

Por otra parte, el trabajador manifestó: “Cuando entré a trabajar él me había dicho que no me pagaba lo que decía el recibo de sueldo, pero se lo tenía que firmar. Yo accedí, al no tener trabajo accedí a ese arreglo, al cual él me dijo que a medida pasara el tiempo se iba a ir acercando más a lo que decía el recibo”.

Sin embargo, Vols afirmó: “Pasaba el tiempo, el recibo de sueldo aumentaba cada vez más y yo cada vez más lejos del monto de lo que decía el recibo de sueldo”. “Le empecé a pedir más aumento, porque no llegó a fin de mes, y llegó a una circunstancia donde él me dice que podíamos llegar a hacer un arreglo, en el cual yo renunciando él se ahorraba todos los aportes míos, los aportes que le hace al gobierno, todo lo que son esas cosas, me los podía dar a mí”, añadió.

En este sentido, destacó: “Accedí a la propuesta y le mando la renuncia. Y una vez mandada la renuncia me dice que tenía que esperar tres, cuatro días, para que él me haga el seguro y yo reincorporarme de vuelta a la empresa”. “El arreglo era yo renunciaba, él hablaba con el abogado, el abogado hacía todo un papelerío donde hacía un acuerdo”, agregó.

Vols precisó que el acuerdo decía que él “no le podía hacer juicio al estar trabajando en negro ni el tampoco echarme”, aunque su empleador “supuestamente nunca se pudo comunicar con el abogado”. “Pasó una semana, pasaron dos, hasta que ayer fue el último día que lo llamé y le dije que me deje de dar vueltas y me sea sincero, si me iba a volver a contratar, y me dice que no porque soy gremialista”.

La situación actual

Por otra parte, el trabajador afirmó que no hizo “la denuncia al ministerio de Trabajo por el tema de la cuarentena” aunque sí habló “con el delegado, yo estoy afiliado al gremio de Camioneros y le informé sobre la situación, y me dijo que bueno, que no me preocupara, que ya iban a estar al tanto sobre toda la situación e iban a verificar a ver que es lo que había pasado conmigo”.

Finalmente, se refirió a su situación actual en el plano laboral: “Con esta situación no he podido salir a buscar un trabajo, y yo tengo una familia, tengo un hijo y pago un alquiler de diez mil pesos. Estoy en una situación donde por el tema este del Coronavirus no se cuando se podrá volver a salir a la calle, a lo cual yo pueda buscar un trabajo”.

Audio: Declaraciones de Luciano Vols para Villa María Ya!:

Foto recibo: Gentileza Luciano Vols.