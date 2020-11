Precisamente, en su sitio cordobaturismo.gov.ar, la entidad provincial ofreció detalles de los diferentes destinos turísticos provinciales e incorporó la opción de traducir los textos de manera automática a diversos idiomas, a través del servicio que ofrece Google Translate. Sin embargo, la traducción también incluyó a los nombres propios de las localidades, y Salsipuedes se transformó en "Get out if you can", Almafuerte fue "Strong Soul" y Nono se leyó como "Ñoño" y se convirtió en "Nerd".

"Sierras Girls":

Por las traducciones de la web — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 23, 2020

En diálogo con el diario porteño La Nación, desde la Agencia Córdoba Turismo enfatizaron que decidieron usar Google Translate "como una posibilidad más de colaborar con la comprensión del contenido sin pretender de ninguna manera ser una traducción fiel y exacta de los mismos" y resaltaron que se trata de un sistema de traducción "automático, instantáneo y gratuito, que si bien no es exacto e incluso tiene errores de contextualización en algunos casos, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial, incluso en muchas páginas web de turismo de distintos países".

¿Y por la región?

Desde antaño, se hizo habitual en diferentes localidades del país bromear traduciendo los nombres hacia otro idioma. Así las cosas, en la región podríamos hablar de "Uncle Pujio" para referirnos a Tío Pujio, "The Foxes" para Los Zorros, "St. Anthony of Litin" para San Antonio de Litín, "New Ville" para Villa Nueva o "The Partridges" para Las Perdices.