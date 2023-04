"Esta mañana la guardia de EPEC estuvo arreglando el transformador que se encuentra en la vereda de nuestra casa", comentó a este medio la damnificada.

"Cerca de las once y media de la mañana aproximadamente, saco a los perros afuera y veo dos personas trabajando con la grúa de la empresa suspendida en el aire arriba del vehículo de mi marido (herramienta de trabajo)".

"Les pregunto si les hacía falta que movamos el utilitario y me responden que no, que ya estaban por terminar. Escuchamos y ruido raro antes que se retiraran pero suponíamos que era de la misma grúa o escalera entonces no salimos inmediatamente", relató la mujer.

"Cuando salimos vemos que nos rompieron el vidrio, dejando encima los rastros de que fueron los responsables del daño ocasionado. Acá les comparto las fotos del material nuevo y usado que dejaron al darse cuenta de la macana que se mandaron y huyeron", acusó.

"Al menos hubiesen tenido el tupé de dar la cara, cuando uno hace algo mal en su trabajo debe responder por ello", sostuvo la vecina, agregando que cuando llamaron a la guardia para reclamar por el daño, no le dieron respuesta alguna.

