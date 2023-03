Precisamente, la estructura ubicada en la esquina de las calles Catamarca y López y Planes. El vecino relató que se contactó con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y que acudieron al lugar, aunque le afirmaron que no lo iban a arreglar pero sí a informar.

"No sabemos si podemos llegar a correr un riesgo o no, no han puesto ninguna cinta de seguridad por las dudas, no sé que puede pasar si un animal llega a lamer eso, sinceramente es algo medio complicado", afirmó el lector, que considera que puede tratarse de un líquido peligroso para la salud humana.

Finalmente, cabe señalar que compartió una serie de imágenes del transformador, en el que se puede ver varias áreas mojadas en la estructura y en la vereda.

transformador1.jpg Lector Villa María Ya!

transformador3.jpg Lector Villa María Ya!

transformador2.jpg Lector Villa María Ya!