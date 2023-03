Concentración y movilización "por un transporte digno"

"Seguimos sin respuesta ante el reclamo realizado, por lo que nos organizamos para exigir mejoras en el servicio de transporte de nuestra ciudad", indicaron desde la página de Instagram de la organización estudiantil El Aluvión.

El reclamo engloba más líneas y frecuencias, colectivos con infraestructura de accesibilidad universal, señalización de paradas y garabtizar un buen asesoramiento sobre el boleto educativo gratuito.

"Necesitamos un transporte que realice recorridos que integren a toda la ciudad y deje de recortar líneas, coches y horarios. Para hacer frente a esta problemática, convocamos a estudiantes, docentes, no docentes y vecino/as de la comunidad de Villa María, en el centro de trasferencia el día jueves 30/03 a las 11 horas", indicaron.

La movilización se llevará a cabo el día jueves 30 de marzo a las 11 horas, frente al centro de transferencia de la ciudad.

"No podemos pensar en una educación pública, libre y gratuita si no hay medios para acceder. No podemos pensar en una ciudad para todos si no hay líneas que garanticen el acceso a los servicios públicos de salud, de cultura y de educación", puntualizaron.

