El transporte en Córdoba no volvería en el corto plazo

Ayer en horas de la tarde, el gobierno liderado por Alberto Fernández, firmó un decreto que fue publicado a través del boletín oficial confirmando la vuelta del transporte público interurbano e interjurisdiccional, lo que no sólo permitirá el regreso de las operaciones aéreas domésticas e internacionales, sino que posibilitará que los micros de media y larga distancia también vuelvan a operar, según considere cada provincia.

De todos modos, el secretario gremial de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) Claudio Luna, mencionó en declaraciones al portal web cba24n de la Universidad Nacional de Córdoba que: "Nosotros no vemos que vaya a volver el transporte en medio del ascenso de casos que se está dando en Córdoba. Además, desde el Gobierno de la provincia no nos han contactado. Seguimos con el conflicto que ya lleva seis meses, pero no tenemos novedades respecto de una posible vuelta".

La ausencia de transporte interurbano en la provincia de Córdoba cumplió ayer seis meses con crisis, paros y discusiones de por medio. Además el secretario de AOITA mencionó que el decreto en cuestión no es tan claro en muchos puntos que menciona que los transportes que volverían sería por cuestiones muy específicas como por ejemplo, vuelos de repatriación.

“En nuestro caso, nosotros seguimos sin trabajar desde el 13 de abril pasado, cobrando sólo el 75% de nuestros salarios y en realidad ni siquiera eso, ya que estamos percibiendo pagos esporádicos y parciales de unos 10.000 pesos cada 20 o 30 días. De hecho, ya tenemos atrasado el sueldo de septiembre”, aseguró Luna.

Por el momento lo concreto es que somos 4.200 familias que seguimos esperando volver a trabajar y tener una solución a nuestros reclamos. Hoy por hoy dependemos de las empresas y los subsidios que ellas reciben, lamentablemente no vemos una vuelta inminente al trabajo”, cerró el secretario gremial de AOITA