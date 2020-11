El transporte: sin funcionar y sin fecha de regreso

Las empresas han manifestado la falta de los envíos de los subsidios que corresponden al año 2020 y se trataría de la cuota número 9 y 10.

Los sindicatos con las cámaras empresariales firmaron dos acuerdos, los cuales fueron inconclusos y no se pudieron cumplir. "Hay empresas que deben bastante a sus empleados", señaló el sindicalista.

Por su parte señaló que están solicitando la documentación a las empresas para corroborar que es lo que se está debiendo a cada trabajador teniendo en cuenta que todo se va depositando en cuenta gotas.

"El único consuelo que tenemos es que el sindicato ha buscado que permanezcan las fuentes de trabajo y no ha habido por el momento despidos", apuntó.

Cada empleado cobra el 75 por ciento del salario, pero todos siguen en la empresa. Existe una gran diferencia en cuanto al monto de los subsidios de las empresas de Buenos Aires y las de Córdoba.

Córdoba Capital cobra 110 mil subsidios por colectivo y un inter urbano cobra 40 mil. Señalaron que deberán ir a paritarias debido a que los sueldos han quedado desfasados respecto a la inflación.

"Si no hay una readecuación entendemos que el sistema está en grave peligro de caerse. Las empresas no han podido salir a trabajar. Estamos en un conflicto salarial que no está resuelto", apuntó.