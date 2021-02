El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Héctor Muñoz, quien estuvo acompañado por el presidente de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros (EMPTUPSE), José Fernández, y el titular Transbus, Juan Carlos Odriozola.

“Es un esfuerzo para Transbus, EMPTUPSE y para el municipio”, destacó Muñoz, quien agregó que se comenzará con un servicio diferente al que se prestaba habitualmente y que está todo dispuesto para su reanudación el próximo miércoles 10.

Muñoz también informó que, por decisión del intendente interino, Pablo Rosso, el boleto mantendrá su tarifa en $30, algo menor a la que se abonaba en efectivo meses atrás. Este precio regirá durante dos meses aproximadamente, hasta que sea definida la tarifa por el Concejo Deliberante.

El nuevo esquema diagramado consta de 6 líneas, manteniendo en los barrios el mismo formato que se realizaba pero que cambiará los recorridos en sectores céntricos. Funcionará de lunes a viernes en horario comercial, de 07:00 a 21:00 aproximadamente con una frecuencia de 75 minutos.

Fernández detalló que los colectivos tendrán tres identificaciones: colores, letras y número de referencia que coincide con los que distinguían a las líneas anteriores, ya que éstas se han fusionado para dar lugar a los nuevos recorridos.

Por otro lado, indicó que cuando las clases retornen a la presencialidad, se sumarán las líneas que conforman el circuito escolar. Además comentó que se evaluarán en los próximos dos meses los resultados para reajustar el esquema en caso de que sea necesario.

En cuanto al Centro de Transferencia, funcionará de 08:00 a 20:00 horas. Una vez se pongan en marcha los programas provinciales como el Boleto Educativo, Social Cordobés, Obrero Social y el de Adulto Mayor, allí se culminarán los trámites.

Líneas, calles, horarios y recorridos

• Línea A – Amarilla (Antigua línea 10) | De 07:00 con última parada a las 21:10 horas.

Centro de Transferencias - Av. L. N. Alem – Av. H. Irigoyen – Mendoza – P. Seppey – Aconcagua – El Chocón – Paraguay – Lacar – Aguirre Cámara – Av. Universidad – Recife – Cartagena – Paysandú - Caracas – Prol. Sarmiento – Av. Perazzolo – Tucumán – Brandsen – Bs. As. - Romano Ferrari – Catamarca – - Int. Reyno – La Rioja - Chile – Catamarca - Gral. Paz – Av. Rawson – Av. Larrabure – Juárez Celman – L. de la Torre – Pueblos Originarios – A. Serrano Hospital Pasteur - A. Serrano – Av. Larrabure – Av. L. N. Alem - Centro de Transferencias

• Línea B – Azul (Antiguas líneas 17 y 12) | De 07:00 con última parada a las 21:10 horas.

Centro de Transferencias - Av. L. N. Alem – Av. H. Irigoyen - Bv. Sarmiento - C. Pellegrini – Quintana - Prol. Bv. Alvear - Victorino de la Plaza – Constituyente – Alaska – Rotonda – Francia – F. Alcorta – J. Newbery - Arturo M. Bas - Av. Presidente Perón – Piedras – 25 de mayo - Lisandro de la Torre - San Juan – López y Planes - Tte. Ibáñez – Int. Reyno – Bs. As. - R. Ferrari – Catamarca - Nicolás Sarno – Bs. As. – Misiones Corrientes – Av. Perazzolo – S. del Estero – Brandsen – Bs. As. – Bv. España – Catamarca - Av. L. N. Alem - Centro de Transferencias.

• Línea C – Naranja (Antiguas líneas 20 y 16) | De 07:00 con última parada a las 21:10 horas

Centro de Transferencias - Av. L. N. Alem - Sub Nivel - Av. Gdor. Sabattini – Catamarca – Estados Unidos - A. Sabattini – Arenales – Colombia – Tte. Ibáñez - J. Müller - Bv. Colón – Los Abedules – Santoni - Las Violetas – Colectora Av. Colón - Ruta Nac. N°158 – Río Salí – Río Uruguay – Islas Baleares - Río Limay – Ruta Nac. N°158 - Av. Fagnano - Lanín – Sgto. Cabral - Bv. Colón - Bv. Vélez Sarsfield – J. I. Rucci - San Juan – José Ingenieros – 9 de Julio - San Luis - Bv. Alvear – Prol. Sarmiento – Av. Universidad – Recife – Cartagena – Acapulco - Av. Universidad – Paraguay – Lacar – Mercedarios – M. Modesto Moreno - Prol. Sarmiento – Bv. Alvear – Tucumán - 25 de mayo – L. de la Torre – Catamarca - Centro de Transferencias

• Línea D – Lila (Antiguas líneas 15 y 19) | De 07:00 con última parada a las 21:10 horas

Centro de Transferencias - Av. L. N. Alem – Av. H. Irigoyen – Mendoza– Lamadrid – Piedras - P. Seppey – Aconcagua – El Chocón – A. M. Bas – Ecuador – Paraguay – Lacar – Aconcagua - P. Seppey - Ramos Mejía – Ituzaingó – Mendoza – Bv. España – Entre Ríos – Reconquista – Colombia - Naciones Unidas – Bruno Ceballos – Jujuy – Liniers - Sto. Cabral – Iguazú – Calafate – Los Abedules – Santoni – Las Violetas - Av. El Palmar – S. Gornitz - 12 de octubre – Ascasubi – Elpidio González - Naciones Unidas – Müller - Bolivia – Mendoza - B. Mitre – Av. A. Sabattini – San Juan – Av. L. N. Alem - Centro de Transferencias.

• Línea E – Verde (Antiguas líneas 11 y 17B) | De 07:00 con última parada a las 21:10 horas

Centro de Transferencias - Santa Fe – Bv. España – Bv. Argentino – Av. Independencia – Buchardo – Victoria Ocampo – Marcos Juárez – Gral. Paz – Chiclana – Brasil – Buchardo - Hospital Pasteur - Av. Larrabure – Av. Rawson – José Ingenieros – 9 de Julio - Bv. Sarmiento – C. Pellegrini – Quintana - Prol. Bv. Alvear - Victorino de la Plaza – Constituyentes - Alaska – Arturo M. Bas – Ruta Nac. N° 9 – Pte. Perón - Bv. Alvear - Bv. España - La Rioja - Av. L. N. Alem – Centro de Transferencias

• Línea F – Marrón (Antiguas líneas 10B y 13) | De 07:00 con última parada a las 20:46 horas

Centro de Transferencias - Av. L. N. Alem - H. Irigoyen - San Luis - Bv. Alvear - Av. J. D. Perón – Piedras - P. Seppey – Aconcagua - El Chocón – A. M. Bas – El Salvador - Constituyentes – V. de la Plaza – Prol. Alvear – Bv. Sarmiento – 25 de mayo – L. de la Torre – Salta – Int. Reyno – Marcos Juárez – Int. Poretti – Ruta Nac. 158 – Bv. Argentino – Bv. España – La Rioja Av. L. N. Alem - Centro de Transferencias.