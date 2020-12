Ayer, martes, volvió parcialmente el transporte interurbano en la provincia de Córdoba, y las primeras evaluaciones de los empresarios no son buenas. "Sabíamos que el primer día iba a ser atípico. Esperamos que mejore la situación porque los números no son alentadores. Se realizó un 20% de los recorridos y hubo un 5% de pasajeros en comparación con la prepandemia. Lo que se recaudó ayer, no alcanza para cubrir el 30% del combustible consumido", dijeron desde Fetap.

Según se indicó, el costo del pasaje contempla un valor de $50 por kilómetro y, en marzo de este año, ese valor ya estaba en $90. "Haciendo cálculos rápidos, la tarifa debería subir un 200%", señalaron –ese número hipotético es sin los subsidios de la Provincia y de Nación–.

"Tenemos mucho tiempo de tarifas pisadas y lo que le pedimos al Estado es que nos cumpla las reglas básicas para funcionar. El viernes pasado firmamos un acuerdo de asistencia financiera, pero los problemas estructurales van a seguir", admitieron desde la patronal Fetap.