Sin Tribunales: Hoy no funcionará la sede judicial

View this post on Instagram

Informamos a todos los matriculados y matriculadas que el TSJ de Córdoba ha declarado asueto para mañana lunes en todos los Tribunales de la Provincia. . . Ello, con motivo del deceso en el día de ayer del reconocido Juez Dr. Luis Paoloni, quien falleció afectado por Covid-19. . . "Resulta un deber honrar la memoria del Dr. Luis Enrique Ramón Paoloni, y en tal sentido declarar, atento a la situación extraordinaria de que se trata, durante el día 19 de octubre próximo el cese de las actividades en todas las sedes judiciales de la provincia de Córdoba", reza la resolución del TSJ de la Provincia.