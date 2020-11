En este contexto, la Laguna de Mar Chiquita se vio totalmente desbordada de personas, las cuales no cumplían con el distanciamiento social y no usaban barbijo para evitar el contagio de Covid-19. A su vez, se notaron muchas críticas por parte de usuarios en las redes sociales.

ARCHI_800018.jpg Miramar, Córdoba.

Por otro lado, en Villa Carlos Paz, el director de Seguridad Roberto Giménez, destacó: “Es la primera prueba donde se puso en marcha todo el proceso de lo que vamos preparando para la apertura de la temporada y la posibilidad de parte de los ciudadanos de movilizarse hacia otros puntos de la provincia o el país”.

Para el funcionario, el balance fue positivo y señaló que las horas de más movimiento fueron el sábado entre las 10 y las 13. En cuanto a los controles señaló que hicieron retornar a más de 2.500 vehículos que no tenían ningún tipo de justificación para ingresar a la ciudad.

"La gente usaba de excusa que quería venir un rato al río a tomar mate o visitar a un pariente o familiar"

Cabe recordar, que durante el fin de semana sólo se permitió el ingreso de aquellos que tengan una propiedad en Carlos Paz.

Miriam Agüero, jefa comunal de Las Albahacas, comentó que tuvieron que desalojar a varias personas de las playas.

"Mucha concurrencia de personas y familias que querían pasar el día en el balneario y no está autorizado. Así que tuvimos que trabajar para pedirles que no lo hicieran. Que se retiraran porque todavía hay que cumplir el tiempo. Mucha gente se molesta y no lo entiende", comentó.

ARCHI_800004.jpg Villa Rumipal, Calamuchita.

Las primeras habilitaciones arrancaron el 20 de noviembre con la libre circulación interdepartamental para quienes tengan casas de veraneo. En tanto, el viernes 4 de diciembre se habilitará el turismo para quienes residen en Córdoba. El 18 de diciembre quedarán habilitadas las casas de veraneo para quienes no residen en la Provincia y el 1 de enero comenzará la temporada para el resto del país en el territorio provincia