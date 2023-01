Turista grave al arrojarse al río y golpearse con una piedra

El hecho ocurrió el pasado viernes a la tarde, en el balneario de la Residencia de Mina Clavero. El bañista se arrojó al agua desde una altura de unos cuatro metros aproximadamente e impactó con las piedras. Inmediatamente, acudieron guardavidas del sector, personal de Defensa Civil, DUAR y bomberos, los que asistieron al hombre y lograron sacarlo con vida pero gravemente herido.

La víctima sufrió cortes y heridas de importante consideración en la región frontal de la cabeza, quien, además, presentaba signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, lo cual dificultó su atención.

Fue trasladado al hospital regional y luego a Córdoba Capital para realizar estudios de mayor complejidad, encontrándose muy delicado y en estado reservado.

Recomendaciones

Desde la Provincia, se reiteran las recomendaciones de máxima importancia al visitar los cursos y espejos de agua:

No arrojarse sin conocimiento previo de la profundidad, los ríos pueden cambiar su cause generándose bancos de arena donde antes no los había.

Cuide de que cada miembro de la familia esté atento a las recomendaciones. Siempre consultar con los guardavidas o personal de seguridad del sector.

