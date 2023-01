Precisamente, la parición se registró el pasado viernes en un campo ubicado al sur de la población, frente a la balanza que se sitúa en la ruta provincial 11. El criador del lugar, Ramón Aguilar, lo informó a una radio de la localidad y señaló: "Es el único chanchito que parió la chancha y es la primera vez que veo nace algo así. Hace muchos años que crio cerdos y antes no me había pasado".

Asimismo, se refirió al estado del pequeño cerdo: "Está bien, respira bien. Está vivo y lo único que noto es que no tiene buena estabilidad. Pesó aproximadamente 350 gramos".

"Es la primera vez que veo una parición así, por eso me sorprendió. Hace muchos años que tengo crianza de cerdos y esta es la primera vez que nace uno así. He visto casos similares en terneros pero nunca en chanchos, por eso me pareció bastante raro", agregó Aguilar a FM Vox. Finalmente, afirmó: "Tiene doble hocico, doble boca y dos lenguas. Es decir doble cavidad bucal. Es bastante extraño. Y respira bien, por los cuatro orificios del doble hocico. Por lo que yo noto, goza de buena salud".

Varios antecedentes en la región

Por otra parte, cabe señalar que no es la primera vez que un animal nace con ciertas "particularidades" en un campo de la región, aunque en las oportunidades anteriores se trató de terneros con dos cabezas que murieron tras la parición. Concretamente, en julio de 2017 se registró un suceso de este tipo en Pozo del Molle y al mes siguiente otro en Tío Pujio, en tanto que en 2022 otro episodio similar tuvo lugar en un campo ubicado entre Arroyo Cabral y La Palestina.

En este último caso, el parto se prolongó más de seis horas y el ternero murió a los pocos minutos de nacer. Por su parte, la madre murió a los dos días.

