Paritaria docente: para UEPC es insuficiente y hará asamblea

Finalmente el gobierno provincial hizo una oferta para mejorar el sueldo de los docentes, pero para UEPC, el gremio que los representa, es insuficiente y analizar si es conveniente tomar medidas en este contexto. Provincia propuso pagar 9% de aumento en varios tramos, y que no pueden estirarse más en esta paritaria docente. Para los docentes no alcanza, pero el contexto de coronavirus los hace repensar si deben o no tomar medidas de fuerza.