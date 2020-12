La vacuna contra Covid-19 podría ser obligatoria en el 2022

"En el año 2022, si esto continúa, muy probablemente la vacuna pueda incorporarse obligatoriamente", manifestó el funcionario que además especificó que para el 2021, al ser la primera vez que se aplica, no será obligatoria.

“Las vacunas son obligatorias si están incluidas en el Calendario Nacional, y esta vacuna, como es la primera, nunca se usó y va a tener una autorización transitoria y de emergencia. No va a ir al calendario de vacunación, con lo cual es absolutamente legal que no sea obligatoria", indicó Gines en declaraciones con el medio digital Infobae. "La prioridad hoy es saber cómo nos vamos a proteger, cómo vamos a transitar este período de la pandemia, que es distinto, con otro optimismo, y ésa es la razón por la que no se va a obligar a nadie, además de las razones científicas por supuesto", agregó.

Por otra parte, en diálogo con el diario La Nación, el ministro de salud aclaró que la vacuna, aunque es fundamental, "no resuelve el problema".

"No quiero ser aguafiestas, pero la vacuna no resuelve el problema. La vacuna es fundamental para ir resolviéndolo, pero mientras tanto, y aun teniendo la vacuna, debemos mantener las medidas de cuidado", indicó.