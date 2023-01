Todos por Valentín, un bebé de General Deheza con leucemia

Su papá, Pablo, ya había salido en Villa María Ya! entre 2018-2019 cuando la mutual dejó de pagarle los medicamentos para su enfermedad, leucemia mieloide crónica.

"No es contagiosa y no se hereda, la palabra de los médicos fue que a él le tocó como me tocó a mi. Acá la estamos luchando, nos tenemos que quedar a vivir en Córdoba por 7 meses, el tratamiento es largo y recién hace 20 días que estamos acá", comentó a este medio.

Respecto a la donación de sangre y plaquetas, se necesitan cuatro personas cada 15 días, dos para sangre y dos para plaquetas. Para organizar, contactarse con Pablo al siguiente número: 3584287738

Además, se puede ayudar participando de la rifa solidaria que será sorteada el 25 de febrero. Cada número vale 500 pesos y lo recaudado irá destinado a gastos personales como pañales, comida, movilidad y estadía.

Hay puntos de venta en General Deheza, General Cabrera, Villa María, Córdoba, Las Perdices y Dalmacio Vélez. También podés colaborar monetariamente aportando a un CBU: 011088333008830013393 (Alias: AMPLIO.FRESA.ALAMO).

A continuación, todos los detalles.

Imagen de WhatsApp 2023-01-29 a las 19.25.20.jpg

Imagen de WhatsApp 2023-01-29 a las 19.25.48.jpg

Imagen de WhatsApp 2023-01-29 a las 19.25.48..jpg

Imagen de WhatsApp 2023-01-29 a las 19.25.49.jpg