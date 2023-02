Inseguridad y vandalismo en el barrio Padre Mugica

"Quiero que el municipio o quien corresponda ponga más seguridad en este barrio. Me entraron a robar tres veces en lo que va de una semana, ya no sé que hacer", comentó.

"Me rompen las cosas adentro, porque no tengo nada de valor. Es un quincho que lo usamos el fin de semana o para algún evento familiar. Ya se les hizo costumbre, estoy cansada, trabajo todo el día para tener algo y estos hdp rompen todo", sostuvo.

"Se llevaron juguetes de mi nena. Repito, es un quincho y no hay nada de valor, todavía no está terminado, no tengo mesada, grifería u otras cosas de valor. Lo último que se llevaron es un tobogán de la nena. Ese barrio es tierra de nadie", agregó.

Los hechos delictivos ocurrieron los días viernes 26 de enero, jueves 2 de febrero y viernes 3 de febrero. El barrio Padre Mugica se encuentra en el extremo este de la ciudad, al sur de la estancia La Negrita.