Vecina de Las Playas en alerta ante un "inminente" desalojo

Según comenta el desalojo se debe a que deben "abrir la calle", hace dos años que está viviendo en el lugar y comenta que el servicio de luz está a nombre de su padre. Explica que el año pasado se acercaron para hablar y "tomar nota" pero que nunca le explicaron qué iba a suceder con su situación si les "iban a dar un terreno" o que "los iban a acomodar con algo".

Menciona que está sola, que no tiene el apoyo de nadie y que además, no se puede ir de un día para el otro, si bien pudo ir a ver un alquiler "no desocupan hasta el mes que viene" comenta. "Les pido que me ayuden, sino que me acomoden como han hecho con todas las familias con alquileres hasta que les dieran el terreno y se hagan su casa" explica.

Por último, la periodista le pregunta qué sucede cuando le explica que tiene que quedarse en la calle, a lo Meli contesta: "Que no es problema suyo".

¿Más información?

- Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

- Escribinos por WhatsApp: Click aquí

- Seguinos en Facebook: Click aquí

- Buscanos en Instagram: Click aquí

- Estamos en Twitter: Click aquí

- Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

- Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

- Estamos en Tik Tok: Click aquí

- Suscribite en YouTube: Click aquí

- Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí