"Este perro se acaba de meter a mi pileta y cuando lo vi salió corriendo. Yo aviso porque empiezo a matar los perros que se meten en mi casa", comenzó diciendo el sujeto.

"El otro día una bolsa, ahora se me mete en la pileta. Yo no tengo perros para no tener problemas; si los dueños de los perros no quieren tener problemas o encontrarlos muertos, empiecen a cuidarlos, porque yo se los voy a matar".

"No tengo ningún compromiso con ninguno de los perros que se meten en mi casa. Se los digo porque sabe haber chicos, y un perro es muy peligroso, ese que se fue ahí puede ser peligroso".

"El otro día la bolsa, ahora se metió en la pileta -reiteró-, no quiero tener problemas, yo los mato porque no me gustan los animales", comentó este vecino que parece desconocer la existencia de infraestructura perimetral para evitar que los animales entren a su propiedad.

WhatsApp-Audio-2023-01-09-at-11.39.44.mp3

Por otro lado, una persona del barrio comentó a Villa María Ya: "Ya en el barrio aparecieron perros muertos y baleados, por eso ahora nos damos cuenta que puede ser este señor".

"Hay gente que tiene sus animalitos en la casa pero también hay perros que aparecen y andan en el barrio. Estos animales serían los más expuestos a este señor", agregó.

