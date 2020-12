Supermercados tienen expectativas por las ventas navideñas

En una entrevista brindada a Radio Ya, el titular de la cadena de supermercados remarcó que las expectativas cambiaron en el último tiempo porque "hasta hace un mes atrás las expectativas que uno tenía respecto a ventas era mucho más negativa que ahora".

El coronavirus y medidas para el sector

"El gobierno flexibilizó el tema horario y las reuniones, eso es importante. Espero que no haya que volver atrás", dijo sobre medidas que favorecen al sector.

"Nosotros a nivel supermercado tuvimos la suerte, si se puede decir, de ser esenciales y no tener que parar de trabajar. Todos han podido cobrar sus sueldos en término y pagamos los bonos que se debían. Eso es un alivio porque el 80% del mundo está desempleado", reflexionó.

Entrevista a Jorge Depetris de ISIS

Y estimó que cada día entran no menos de 500 personas por cada local "siempre con barbijo y con mucho alcohol en gel. Todo el mundo entendió eso". Y valoró que, ahora, "también está bueno que los hisopados sean gratuitos y rápido. No es tarea fácil controlar, más en verano y cuando las personas vienen a comprar en familia, que no se puede, que es mejor que entre uno solo".

Los precios

Respecto a los precios, dijo que "no hubo aumentos hasta septiembre". E insistió en aclarar que "no somos generadores de precios, somos intermediarios". Pero señaló que, desde octubre "se liberó el tema de Precios Cuidados y hubo aumentos, pero siempre por debajo del costo de vida, un 3.4%".

En ese sentido, remarcó que "la gente busca las ofertas que no sean engañosas, además de muy buena atención y variedad en góndolas".

E insistió en que los productos navideños no sufrieron aumentos, al contrario, avizora que "va a faltar mercadería porque se proyectó una baja en la venta".