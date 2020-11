Sobre la mujer acusada manifestó que: "Fue denunciada falsamente por su ex pareja en una causa de violencia familiar que data de tres años. Esta falsa denuncia hizo que la fiscal Companys, que juró como fiscal, ese rol le da la autoridad de defender a pobres y ausentes y la verdad que se ha olvidado en este caso de defender a pobres y ausentes".

Según señala Verónica Vivó sobre la causa: "el golpe, la lastimadura que el niño tiene se produjo en mi casa, en mi patio, con mi familia, con mi perro, el video circula por los distintos medios".

"El mismo día del allanamiento yo estaba con esta joven y la llaman que la buscaban desde la casa para entregarle una notificación. La acompaño y le dicen que venían a allanarle la casa para encontrar el látigo o el cinto que le había provocado la lastimadura. La desesperación, la desprotección que sentí hizo que llamara por teléfono a la Dra. Companys diciéndole que yo había sido testigo de esto, que la situación había ocurrido en mi casa, que lejos estaba de ser una madre golpeadora, que me ponía a disposición de la Justicia y que me diga a dónde podía ir a declarar. Me dijo que <>, ahí entendí que la soberbia no escucha, no tiene oídos", apuntó Verónica Vivó.

"Otra cosa que me dijo la fiscal fue que si requería mi testimonio en algún momento de la semana se iba a contactar, pero que por el momento me fuera a mi casa que era fin de semana y era momento de descansar, cuando esta joven iba a pasar supuestamente el fin de semana detenida. Digo supuestamente porque fueron pasando los días, el día del Empleado Judicial lo tomó, el día del paro también lo tomó", detalló la edil Verónica Vivó sobre la causa.

"Todos sabemos las acciones que tiene esta fiscal. Llegó a imputar al Jefe de Bomberos por decir desobediencia a la autoridad. No necesitamos esa gente en nuestra ciudad. Necesitamos gente que trabaje de verdad, que nos cuide, que nos proteja".

"El principio de inocencia no existió. La detuvieron y que demuestre su inocencia. Lo demostramos el mismo sábado sin embargo, siguió tomándose los días. Todavía con soberbia le dijo al abogado <<todavía me="" quedan="" diez="" días="" más="" para="" resolver="" la="" causa,="" asi="" que="" decile="" a="" tu="" clienta="" se="" quede="" tranquila="" esperando="">>" cruzó Verónica Vivó a la funcionaria judicial sobre la causa.</todavía>

"Hace veinticinco años que vengo trabajando en la ciudad desde distintos espacios. Esta señora llegó a la ciudad hace dos años. Todavía nadie se explica, ni siquiera la Justicia, cómo llegó al lugar a dónde llegó y la verdad que su accionar demuestra que no está preparada para la función que tiene que desempeñar".

"Voy a remitir todas las actuaciones de la Fiscal a la Fiscalía General pero también lo voy a poner en conocimiento al gobernador, a quien le voy a pedir una audiencia, a Alejandra Vigo, a Claudia Martínez y a todas las mujeres funcionarias de la provincia que trabajan y se comprometen con las causas de violencia", adelantó la concejal Verónica Vivó sobre el accionar que realizará.

"Por último, la voy a hacer responsable de cualquier cosa que me pueda pasar a mi persona o a mi familia, porque en ese nivel de indefensión estamos".

Cómo avanza la causa

Durante la mañana del viernes fue indagada la mamá de 26 años acusada de golpear a su hijo de tres años.

Con posterioridad, la fiscal Juliana Companys ordenó la liberación de ella aunque continúa la orden de restricción con el niño. La imputación que pesa sobre ella es lesiones leves calificadas. Se investiga si fue golpeada.

La mujer fue detenida luego de una denuncia de haberle propinado lesiones a su hijo. Con el correr de los días se dio a conocer un video de una cámara de seguridad en donde se ve que un perro ataca al niño.