"Jamás se le sacó la vianda a un policía en actividad"

El comisario mayor Maldonado jefe de la departamental San Martín hizo una expresa aclaración indicando que en realidad no es así, jamás se le sacó una vianda a uno de los policías en actividad, solo que al ver que muchos detenidos que tienen que pasar varios días en la celda de la alcaldía y que porque son indigentes o porque no tienen familiares en Villa María, no tienen quien les lleve el alimento.

Recordemos que esas condiciones de atención son temporales. Hay una vianda programada para llevarle a los detenidos que están en la alcaldía es que el comisario Maldonado desde Villa María y en virtud de los derechos humanos de las personas que al estar encerrados necesitan por supuesto el alimento diario es que realizó gestiones en la jefatura provincial de la policía y obtuvieron el aval para encargar las viandas que sean necesarias para los presos cuyas familias no pueden llevarle el alimento diario tanto en el almuerzo como en la cena.

Se compran viandas extras con el aval de la jefatura de la policía sin que se quede ningún uniformado sin ese servicio. Está incluido dentro de las condiciones laborales de los trabajadores de la seguridad.

