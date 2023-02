En una conferencia de prensa la ex gobernadora destacó el acompañamiento a Darío Capitani, quien "representa lo que queremos para el país". "El cambio tiene que llegar a todo el país" expresa en claro tono electoral, por más que ella diga que no está en campaña, es un año electoral y las alianzas están en pleno proceso de armado rumbo a las PASO.

"Yo llego a Córdoba y ya se ven más industrias" comentó María Eugenia, quien volvió a destacar el rol que tuvo la provincia en la elección que le dio la presidencia a Mauricio Macri.

Respecto a la propuesta que presenta la coalición destacó priorizar la inflación, considerándolo uno de los problemas más urgentes que tiene el país pensar en una planificación y no "un parche", luego mencionó la educación, allí hizo mención a que "la mayoría de los chicos" en la primaria no llega a aprender a leer ni escribir, en la secundaria a recibirse en tiempo y forma, "llegan a nuestras casas y los vemos no hacer nada" mencionó.

"Si el sistema educativo no enseña, qué sentido tiene todo lo que hacemos por la educación" criticó María Eugenia, por último hizo mención a que quiere volver a esa Argentina en donde "si tenías el secundario, tenías trabajo".

Luego de la conferencia llegó el turno del diálogo con la gente en el teatrino del Parque de la Vida, allí mantuvo un diálogo con los vecinos, quienes además le cantaron el Feliz Cumpleaños a Mauricio Macri.

WhatsApp Image 2023-02-08 at 19.46.27.jpeg

Escuchá la conferencia completa:

Conferencia María Eugenia.mp3

