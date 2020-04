Video emocionante: Ex combatiente cantó el himno frente al Monumento a Malvinas acompañado por Gendarmería

Pasados los primeros minutos de este 2 de abril el ex combatiente de Malvinas local, Sergio Calderón, entonó el himno nacional argentino en el Monumento de Malvinas de España y Bv. Vélez Sarsfield.

Acompañado por suboficiales de Gendarmería, emocionado pero con la convicción que lo llevó a luchar por nuestro país, se puso de pie y entonó las estrofas de nuestra canción patria.

El momento del toque de sirenas.

Calderón conversó con Villa María Ya! sobre este gesto: “el día martes a la noche con un compañero de Bell Ville habíamos estado viendo la posibilidad de imitar lo que estaban haciendo en Laboulaye, que era que los bomberos tocaran la sirena a las 00 hs. Me comuniqué con Gustavo Nicola, Jefe de Bomberos de Villa María, con el Jefe de Bomberos de Villa Nueva, Tío Pujio y Arroyo Cabral y otros cuerpos de bomberos pidiéndole esto porque no se podía hacer actos. Me contestaron que sí al momento”.

“Llegaron las 00 hs, escuché la sirena de los Bomberos, mi señora tuvo la oportunidad de filmar ese video. Canté el himno nacional, me emocioné muchísimo. No esperé encontrarme en ese momento así. Me imaginé pasar la tarde ahí en el monumento, homenajeando a mis compañeros, a los 632 fallecidos en el campo de batalla” continuó relatando.

La entrega y el sacrificio de aquel abril de 1982 sigue presente en Sergio: “Me emocioné tanto que a la mañana se me subió la presión. Al video se lo compartí a amigos únicamente pero ha tenido una repercusión que yo no esperaba porque no fue la intención”.

“Malvinas es un sentimiento que tienen todos los argentinos. Me alegro mucho que haya sucedido. Mi sentimiento es el de hace 38 años. Anoche sentí que volvía a mi casa, a la turba de Malvinas, que es un sentimiento que no se borra nunca. Porque a pesar del tiempo que ha pasado de la gesta de Malvinas. Nuestro enemigo inglés reconoce en nosotros heroismo, patriotismo y principalmente una lucha abnegada por los colores de la celeste y blanca. Ellos reconocen que estuvieron en las mismas situaciones que nosotros, estuvieron igual, a punto de volverse. Esto hace mas grande la gesta de Malvinas. Hoy representa una parte de mi historia, de mi vida. Y representa la posibilidad de haber defendido a mi patria y haber tenido la oportunidad de ser, sin nombre propio, una página gloriosa de nuestra historia argentina” finalizó.

Audio Sergio Calderón, ex combatiente de Malvinas.