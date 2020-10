En él se puede ver a un hombre hablándole a la cámara y de fondo se observan materiales de la construcción.

El usuario de nombre @sserggitoo dice: "Ustedes las mujeres piden igualdad, igualdad de género, el patriarcado y todas esas cosas... vengan, venga a acarrear ladrillos, ¿no se dan cuenta que las estamos cuidando? tontas, que las queremos en las casas para cuidarlas, no para que vengan a hacer esto, para laburar, para romperse las manos".

Y remató: "Dios mío, les falta un poquito de seso, tontas las cuidamos, no es patriarcado".

Esto generó el repudio en las redes sociales y distintas referentes dentro del feminismo salieron a cruzarlo.

https://twitter.com/malepichot/status/1316398683047559168 Gracias flaco, cuando lo pones de esa manera no me dan ningún miedo los tipos pic.twitter.com/i6yqtceaoK — malena pichot (@malepichot) October 14, 2020

En otro video, el usuario también habló sobre la igualdad de género: "les voy a enseñar qué es que una mujer pida igualdad de género, yo les voy a mostrar, no sé cuántos likes no me importa. Es muy fácil decir que quieren igualdad de género muchas que están en su casa, sin hacer nada, van a un juzgado o lo que sea, vamos a ver los comentarios realmente si quieren qué es que una mujer no pida".

El video ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones.