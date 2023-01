Busca a una tía que vivió en Villa María y recibe ayuda de un Bonfiglioli

Se trata de Gregoria Fernández Poderoso, la hermana de su madre. Al igual que toda la familia, llegaron desde Europa primero a Brasil en 1912, y luego se trasladaron a Argentina en 1913. En ese entonces, Gregoria tenía 4 años.

Años más tarde, cuando la susodicha tenía 15, se peleó con sus padres porque estos no la dejaban casarse. Finalmente consiguió el permiso, se casó con un señor de nombre Crispín y se fue a vivir a Villa María.

Desde entonces, el contacto de Gregoria con su familia fue prácticamente nulo, pero la madre de Stella siempre le habló de su hermana. Ahora, 100 años después de esa huida a Villa María, la sobrina que no conoció a su tía quiere saber que fue de su vida.

Sobre Crispín solo se sabe su nombre de pila: "Mis padres fallecieron y no tengo a quien preguntar su apellido. No tuvimos trato con ellos porque se pelearon con mis abuelos y no se hablaron con la familia, pero mi madre me hablaba de ella", comentó Stella a Villa María Ya!.

"Mi abuelo murió cuando yo teñía 9 años y mi abuela cuando yo tenía 12 años, no pudimos hablar de esto porque yo era muy chica", sostuvo, y agregó:

Yo quiero saber que fue de ellos, que fue de su vida, si tuvieron descendencia. Sé que tuvieron una hija pero nada más. Quiero completar la historia Yo quiero saber que fue de ellos, que fue de su vida, si tuvieron descendencia. Sé que tuvieron una hija pero nada más. Quiero completar la historia

Una ayuda muy especial

En Sao Paulo, Stella conoció a un hombre brasileño que casualmente tiene un lazo muy fuerte con Villa María. Se trata de Marcio Bonfiglioli, bisnieto del hermano mayor de Fernando, el pintor y muralista que se radicó en nuestra ciudad y actualmente tiene un museo con su nombre.

"Mi bisabuelo era Ildebrando Bonfiglioli, y fue quien ayudó a su hermano menor -que nació acá en São Paulo- cuando vino de vuelta a Brasil a trabajar con los pintores italianos de aquella época en las pinturas de importantes edificios públicos de nuestra ciudad", relató a este medio.

"Mi bisabuelo es el único de los hermanos que se quedó en Brasil. Cuando mi tatarabuela se quedó viuda se fue a vivir a Buenos Aires y llevó todos los hijos, menos a mi bisabuelo que tenía trabajo y ocupación acá", explicó.

Pero el verdadero nexo de Marcio con Villa María se formó cuando este se puso en contacto con Nella, la hija de Fernando. Ella fue quien ofició de protectora del legado de su padre, y luchó para que en 1968 se creara el museo que lleva su nombre.

"Yo sabía que teníamos parientes en Argentina, pero los de Argentina solo hablaban con una prima de mi madre acá", contó Marcio.

"Un día, como soy muy curioso e interesado en cosas de la familia, fui a conversar con esa prima (que era prima de mi padre, no de mi madre), y ella me pasó todos los contactos. Fue así que empecé mis contactos con Nella", explicó.

WhatsApp Image 2023-01-09 at 20.42.33.jpeg Marcio, de camisa, en el cumpleaños de Nella

"Fui a visitarla a Villa María y nunca mas paré. Iba 4 o 5 veces al año a visitarla, y ella tenía un auto (no manejaba mas) que usamos para recorrer por todos los lados. ¡Hasta a Santiago de Chile fuimos una vez con un Renault Clio de ella!", relató emocionado.

"Hasta a Italia fuimos. Nella tomó un avion desde Buenos Aires y mi mamá y yo desde São Paulo, y nos encontramos en el aeropuerto de Roma. Recorrimos Roma, Toscana, nuestra Bologna de los Bonfigliolis y por último Venecia. Eso en 2009".

Nella falleció en 2015, pocos días después de cumplir los 86 años. "Desde que nuestra Nella se fue nunca mas volví a Villa María. Fue una convivencia de 20 años ininterrumpidos", aseguró el brasileño.

WhatsApp Image 2023-01-09 at 20.44.20.jpeg Marcio, de campera roja. Nella, de pulover amarillo

Fue esta conexión con nuestra ciudad (y seguramente la misma pasión por revivir viejos lazos familiares) la que llevó a Marcio a ayudar a su amiga Stella. Primero buscaron en los registros de inmigración de Santos, la ciudad portuaria cercana a Sao Paulo.

Allí encontraron la constancia de la llegada de los abuelos de Stella a Brasil en 1912. Lo hicieron junto a dos hijos varones, pero no hay mención alguna de Gregoria.

WhatsApp Image 2023-01-09 at 21.30.35.jpeg

Sin embargo, Stella posee un documento del CEMLA (Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos) en los que consta que sus abuelos, Pedro y María, llegaron a Buenos Aires desde Santos en 1913, a bordo del buque Samara y junto a la pequeña Gregoria, de 4 años.

registro santos bs as.jpg

¿Quedará en Villa María alguna persona capaz de proveer un dato, una información o al menos un recuerdo sobre Gregoria Fernández Poderoso y/o sobre su esposo (de apellido por ahora desconocido) Crispín? ¿O de la descendencia de ambos? Stella aseguró que completar este rompecabezas la haría muy feliz.

¿Más información?

Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

Escribinos por WhatsApp: Click aquí

Seguinos en Facebook: Click aquí

Buscanos en Instagram: Click aquí

Estamos en Twitter: Click aquí

Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

Estamos en Tik Tok: Click aquí

Suscribite en YouTube: Click aquí

Grupo de Villa María en Telegram: Clic aquí