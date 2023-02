"Es importante señalar que, hasta el momento, no hay casos detectados en Villa María", señalaron desde el Palacio Municipal.

Llegan más informes de patos muertos en Las Mojarras

Luego de que el Senasa confirmará que dos patos muertos hallados en la laguna de Las Mojarras dieron positivo de influenza aviar, una vecina se contactó para comentar que su hermana encontró más patos muertos en esa zona y que aún no fueron reportados.

"Mi hermana vive en el campo que está en la laguna y aparecieron patos silvestres muertos en inmediaciones de la casa. Ninguna autoridad del Senasa se llegó", comunicó esta persona a Villa María Ya!. "Los que mi hermana encontró son blancos de picos largos", agregó.

Cuando se le preguntó si reportaron el avistamiento, respondió: "No, porque no sabíamos que podía llegar a ser por eso, y recién empezó a circular la noticia en medios nacionales que se detectó a través de un radar, no sé cómo se manejará el Senasa. Y coincide con la aparición de los otros muertos", respondió.

"Pensaba que estaban muertos por otra cosa y después con esto nos dimos cuenta. Los tiró y después los perros los agarraron, eran dos", sostuvo.

Hospedero

Las aves silvestres, principalmente migratorias, son el hospedero natural del virus (principalmente patos y gansos) y está siendo el principal factor de diseminación a través del continente.

La influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) es una enfermedad de alto impacto tanto en la diversidad de aves silvestres como en la producción avícola, debido a que provoca muy altos índices de mortandad.

Si bien no es posible frenar o mitigar el avance de la enfermedad a través de las zonas donde asientan las aves migratorias, sí resulta posible adoptar medidas de preparación y mitigar su diseminación y su impacto negativo en la avicultura, lo que se logra a través de la detección precoz, la atención inmediata para contener su dispersión a otras aves dentro del país y el refuerzo permanente de las medidas de bioseguridad en las granjas comerciales.

Cabe remarcar que el virus de IA no se transmite a las personas por el consumo de carne y huevo. Solo se transmite por contacto directo al manipular aves enfermas o muertas por el virus.

Notificación

El Senasa también insta al sector productivo a reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad de sus granjas avícolas y que le notifiquen inmediatamente toda detección de signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios, disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento y alta mortandad en aves domésticas o silvestres. Al tiempo que recuerda tomar todas las medidas de prevención y no manipular las aves cuando se detectan estos cuadros clínicos.

Recomendaciones frente a casos sospechosos de Influenza Aviar o aves muertas

La directora nacional de Sanidad Animal del Senasa, Ximena Melón, efectúa recomendaciones a productores y ciudadanos en general sobre como actuar frente a la presencia de casos sospechosos de influenza aviar o aves muertas.

Ante la detección de signos clínicos nerviosos, respiratorios, digestivos, disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento o el hallazgo de aves domésticas y/o silvestres muertas, cualquier persona puede notificar al Senasa, a través de los siguientes canales:

En las oficinas del Senasa – personalmente o comunicándose por teléfono–. A través de la app Notificaciones Senasa, disponible en Play Store, o enviando un correo a notificaciones@senasa.gob.ar o en la página web, en el apartado Avisá al Senasa o a vía Whatsapp a través del 11 5700-5704